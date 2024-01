Schöningen. Schüler des Gymnasium Anna-Sophianeum nahmen an der 23. Simulation des Europäischen Parlaments teil. Was sie erlebten, lesen Sie hier.

Die Jungen Europäische Föderalisten Berlin-Brandenburg (JEF BB) hatten zur 23. Simulation des Europäischen Parlaments (SIMEP) einladen und das Gymnasium Anna-Sophianeum aus Schöningen war dabei.

Die SIMEP ist ein jährliches Großereignis und Simulationsspiel, bei dem Oberstufen-Schüler der Klassen 10 bis 13 aus ganz Deutschland für zwei Tage nach Berlin kommen, um über europäische Politik und die Europäische Union zu diskutieren. Dabei sollen die Jugendlichen selbst in die Rolle von Europaabgeordneten schlüpfen und in verschiedenen Ausschüssen Positionen zu einem bestimmten Europa relevanten Thema erarbeiten.

SIMEP beschäftigt sich mit Außen- und Sicherheitspolitik

Unter den aktuellen politischen Einflüssen beschäftigte sich die SIMEP mit dem Schwerpunkt der „Außen- und Sicherheitspolitik“. In Anbetracht des anhaltenden Angriffskrieges in der Ukraine und der bevorstehenden Europawahlen in diesem Jahr haben diese Themen eine besondere Aktualität und Relevanz, wie das Gymnasium in einer Pressemitteilung schreibt. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von professionellen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses sowie von 90 Ehrenamtlichen der Jungen Europäischen Föderalisten.

Organsiert von ihrer Lehrerin, Konstanze Neumann, nahm auch das Gymnasium Anna-Sophianeum an der Simulation teil. Die Schüler erhielten so Einblcke in den politischen Alltag. „Eine solche Erfahrung ist beeindruckender als rein theoretisch vermittelte Inhalte“, so Neumann. „Gerade auch im Hinblick auf die wichtige Demokratiebildung möchten wir unseren Schülern so Einblicke verschaffen, die sie sonst nicht bekommen könnten.“

Die Zeit in Berlin war für alle Beteiligten interessant und lehrreich, schreibt die Schule weiter. Auf der einen Seite das gemeinsame Debattieren und differenzierte Vertreten und Hinterfragen von Positionen, auf der anderen Seite der Austausch mit den „echten“ Politikern waren faszinierend und für die gesellschaftliche und persönliche Entwicklung ertragreich.

Die Schüler des Gymnasium Anna-Sophianeum nahmen unter der Leitung ihrer Lehrerin Konstanze Neumann (links) wertvolle Erfahrungen mit nach Hause. © privat | Gymnasium Anna-Sophianeum

red