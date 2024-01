Königslutter. Das Konzert an Silvester war die 54. Auflage der Veranstaltung. Ein Markenzeichen des Konzertes sind wechselnde musikalische Inhalte.

„Das Sakkoba-Trio hat voll den Geschmack des Publikums getroffen, es bereitete uns einen wunderbaren Silvesterabend“, berichtet am Dienstag Hans-Jörg Schwoch, Vorsitzender des Kulturvereins Königslutter. Der Kulturverein sorgt alljährlich mit einem Konzert in der katholische Kirche St. Mariä Himmelfahrt dafür, dass die Einwohner der Domstadt beschwingt in das neue Jahr gehen können.