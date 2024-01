Wendhausen. Tankstelle, Restaurant und Shop auf dem Autohof Wendhausen waren in der Silvesternacht geschlossen. Ein Lkw-Fahrer aus Serbien erzählt.

Statt im Kreise der Liebsten das neue Jahr zu begrüßen, verbringen manch Lastwagenfahrer und -fahrerinnen die Silvesternacht auch schon mal auf einem Autohof. In Wendhausen und Ochsendorf an der A 2 waren es in diesem Jahr aber nur ein paar Trucker, die dort den Jahreswechsel erlebten.