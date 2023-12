Königslutter. Beim Silvestervortrag im Kaiserdom in Königslutter steht Lothar von Süpplingenburg im Fokus. Historiker Gerd Biegel ist zu Gast.

Im Jahr 2025 wird Königslutter und der Landkreis Helmstedt an ein wichtiges Datum der mittelalterlichen Geschichte von Region und Reich erinnern: Vor 900 Jahren wurde der sächsische Herzog Lothar von Süpplingenburg in Mainz zum römisch-deutschen König gewählt.

Auf dem Weg zu diesem bedeutenden Erinnerungsjahr werden der diesjährige und der im nächsten Jahr geplante Silvestervortrag im Kaiserdom in Königslutter dem Jahr 1125 und besonderen Aspekten dieser Entscheidung gewidmet sein. Am Sonntag, 31. Dezember, nehmen sich Maria-Rosa Berghahn Professor Dr. h.c. Gerd Biegel dieses Thema an. „Kaiser Lothar und der Traum vom welfischen Königtum“ ist der Vortrag überschrieben.

Silvestervortrag im Kaiserdom in Königslutter

Die Wahl in Mainz hatte in damaliger Sicht einen überraschenden Ausgang und mit Lothar III. als König und Kaiser eine nachhaltige Strahlkraft. Steinernes Zeugnis dieser imperialen Machtfülle wurde der Kaiserdom in Königslutter, der Grabeskirche für Kaiser Lothar III., Kaiserin Richenza und ihrem Schwiegersohn Heinrich dem Stolzen, erläutert Historiker Biegel. Mit letzterem wurden Königslutter und der Kaiserdom zur neuen welfischen Memorialstätte und hatte sich der Weg nach Sachsen geöffnet.

Politische Heirat: Königstochter Gertrud ehelicht den Welfen Heinrich dem Stolzen

Lothars III. »Traum vom welfischen Königtum« und einer nachhaltig wirkenden Familienpolitik schien sich zu erfüllen. Ausgangspunkt war die politische Heirat von Königstochter Gertrud mit dem Welfen Heinrich dem Stolzen im Kontext der Königswahl von 1125. Hintergrund und reichspolitische Auswirkungen dieser Ereignisse stehen im Zentrum des diesjährigen Silvestervortrags.