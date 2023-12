Helmstedt. Freude und Leid im Jahresrückblick 2023: Aber ein Thema zieht sich durch das gesamte Jahr – es geht um das Autohaus Pilarski.

Es sind die großen Ausschläge zwischen Leid und Freude, die das größte Interesse auf sich ziehen. Aber welche Texte sind am meisten gelesen worden, welche Themen waren die interessantesten? Der Autohändler Pilarski führt die Helmstedter Hitliste an. Dieser Betrugsskandal hat alles, was es braucht: Einen bekannten Namen, dubiose Geschäfte, verschwundene Millionen und eine lange Reihe von Geschädigten. Das zieht. Unser Reporter Hendrik Rasehorn blieb für die Helmstedter Nachrichten am Thema dran und brachte Punkt für Punkt immer neue Verwicklungen ans Tageslicht. Zuletzt riss es auch noch die Teichmann Automobile GmbH mit, wo der Beschuldigte ebenfalls Geschäftsführer war.