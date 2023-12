Helmstedt. Im Fiuggiring und in der Schweriner Straße ist es in Helmstedt zu Einbrüchen gekommen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Auf Schmuck und Bargeld haben es am Donnerstag Einbrecher in Helmstedt abgesehen. Die Polizei berichtet von zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die erste Tat ereignete sich zwischen 13.30 und 19 Uhr in der Schweriner Straße. Gewaltsam öffneten die Täter dort die Terrassentür und durchsuchten das Objekt. Dabei erbeuteten sie Geld in noch unbekannter Höhe.

Auch im Fiuggiring schlugen Einbrecher zu. Zwischen 15 und 21.30 Uhr gelangten die Täter über ein Kellerfenster ins Innere. Dort entwendeten sie Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Sie flohen durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft in beiden Fällen, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt: (05361) 46460.

red