Königslutter. Eine Frau bat die Polizei um Hilfe beim Versuch, ihren Nachbarn nach Hause zu bringen. Der Einsatz in Königslutter eskalierte.

Am Freitag gegen 0.30 Uhr hat sich eine 39-jährige Frau aus Königslutter bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten - sie wollte ihren stark alkoholisierten Nachbarn nach Hause bringen, war aber am Rande ihrer körperlichen Kräfte angelangt. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, war der 51-jährige Mann bereits weitergezogen. Die Polizisten forderten Unterstützung an und machten sich auf die Suche. Schließlich fanden sie den Mann in der Straße Hucketal - er lag auf dem Boden.

51-jähriger Königslutteraner verletzt Polizisten

Wie die Polizei schreibt, schlug und trat der Mann nach den Einsatzkräften und beleidigte sie. Außerdem bespuckte und biß er sie. Dabei wurden eine 29 Jahre alte Polizeikommissarin, ein 25 Jahre alter Polizeikommissar und ein 47 Jahre alter Polizeihauptkommissar verletzt. Alle konnten ihren Dienst zunächst fortsetzen. Den Beamten gelang es schließlich zusätzlichen Kollegen, dem 51-Jährigen Handfesseln anzulegen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Braunschweig wurde dem 51-Jährigen im Klinikum in Königslutter eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in fachärztliche Obhut übergeben. Der 51-Jährige wird sich demnächst wegen Widerstandes beziehungsweise des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten müssen, schreibt die Polizei.

red