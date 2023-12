Helmstedt. Verbotszonen für Raketen, Böller und Co. werden im Kreis Helmstedt nicht eigens ausgewiesen. Dennoch ist Feuerwerk nicht überall erlaubt.

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist am Donnerstag gestartet. Raketen, Böller und Co. sind in diesem Jahr im Handel einen Tag früher als üblich erhältlich, weil Silvester auf einen Sonntag fällt. Bis Samstagabend können sich Feuerwerksfreunde mit Pyrotechnik eindecken. In den Geschäften der Kreisstadt wurde davon bereits am Donnerstagvormittag reichlich Gebrauch gemacht.