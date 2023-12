Rieseberg. Auf einer Landstraße bei Rieseberg kommt ein 45-jähriger Österreicher im Graben zum Stehen.

Auf der Landesstraße 633 ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 1.10 Uhr ein 45 Jahre alter Österreicher mit seinem BMW aus Scheppau kommend in Richtung Rieseberg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn am und landete im Graben.

Mann setzt sich berauscht ans Steuer - Unfall bei Rieseberg

Die Polizei nennt überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholkonsum als Ursachen für den Unfall. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Der 45-Jährige musste in einem Klinikum in Königslutter eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Am BMW entstand ein Schaden von rund 700 Euro - das Auto musste abgeschleppt werden.

red