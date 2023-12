Lehre. Zwischen Freitag und Sonntag schlagen Einbrecher in Lehre und Flechtorf zu. In einem Fall werden sie gestört und fliehen.

Zwei Einbrüche hat die Polizei über die Weihnachtstage registriert. Wie sie mitteilt, ereignete sich der erste Fall in Lehre. Auf der Ohe brachen Unbekannte zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, eine Terrassentür gewaltsam auf. Allerdings betraten sie das Haus nicht. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden und flohen.

Einbrecher erbeuten Bargeld

Auch in Flechtorf schlugen unbekannte Einbrecher zu. Zwischen Freitag, 1 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, brachen sie in ein Wohnhaus im Dornröschensteg ein. Sie kletterten dafür über den Gartenzaun und öffneten gewaltsam eine Tür an der Hinterseite des Hauses. Anschließend durchsuchten sie das Haus und erbeuteten Bargeld. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen nicht aus. Ermittler bitten Personen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um Hinweise: (05361) 46460.

red