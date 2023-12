Helmstedt. Die Polizei Helmstedt berichtet außerdem von einem Einbruch in einen Friseursalon am Helmstedter Papenberg. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in einen Friseursalon am Papenberg in Helmstedt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Einbrecher einen Gullydeckel durch die Glasscheibe der Eingangstür und entwendeten Geld. Wie hoch der Schaden ist, steht bisher nicht fest.

Kiosk in Vorsfelder Straße fällt Einbrechern zum Opfer

Die Eingangstür eines Kiosks in Helmstedt wurde in der Nacht zu Montag von Einbrechern aufgehebelt. Laut Polizei verursachten die Täter in dem Laden in der Vorsfelder Straße einen Schaden von rund 8.000 Euro - sie entwendeten Zigaretten, E-Zigaretten und Bargeld.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise: (05351) 5210.

red