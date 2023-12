Königslutter. Feuerwehrbereitschaft aus Helmstedt soll in der Nachbarstadt auch ein Altenheim sichern. Viele Sandsäcke wurden gefüllt und verteilt.

Am Montagnachmittag war für die Feuerwehrbereitschaft das Weihnachtsfest vorbei. Die Einsatzkräfte sammelten sich in Königslutter, um dann gemeinsam vom Roto-Parkplatz aus nach Wolfenbüttel aufzubrechen und die dortigen Helfer zu unterstützen. Die Feuerwehrbereitschaft besteht aus Einheiten aus dem gesamten Landkreis Helmstedt. In Wolfenbüttel sind mittlerweile 166 Feuerwehrleute im Einsatz, die Kreisverpflegungsgruppe kümmert sich um sie.