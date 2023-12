Grasleben. „Lebendiger Adventskalender“ bringt in Grasleben die Menschen bei Glühwein und Gesprächen zusammen, Pläne für Silvester gibt es auch.

Wanderpokale kennt man aus dem Bereich der sportlichen Wettbewerbe. Was aber bitte schön ist ein wanderndes Adventstürchen? Claudius Nitschke hat es am Sonnabend in der Einfahrt zum Haus stehen: Den hölzernen Ständer, weihnachtlich dekoriert mit Mini-Tanne und dazu der nicht zu überlesenen Aufschrift „Adventstürchen“. Der selbst gefertigte Aufsteller, der streng genommen gar kein „Türchen“ ist, war in den vergangenen Tagen und Wochen bis Weihnachten auf Wanderschaft durch Grasleben. Wo er steht, laden Menschen aus dem Ort zum Beisammensein bei Glühwein und Gesprächen ein. Der „Lebendige Adventskalender“ lässt in Grasleben die Dorfgemeinschaft ein bisschen enger zusammenrücken. Initiiert hat ihn Gabriele Müller-Hunold.