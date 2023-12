Lehre. Am Pegel in Glentorf haben die Wasserstände der Schunter die Warnmeldestufe drei erreicht, die Überschwemmungen erreichen die Häuser.

„Landesweite Hochwasserlage verschärft sich über die Feiertage. NLWKN bittet, sich laufen zu informieren“ So warnt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wegen der ergiebigen Regenfälle steigen die Pegelstände weiter an. Straßen und tiefer gelegene Radwege sind überspült. Die Schunter kann die Wassermassen schon längst nicht mehr aufnehmen und ist großflächig über die Ufer getreten. Der Pegelstand in Glentorf liegt bei 1,74 Meter, mehr als 87 Zentimeter über dem Normalstand. Hier ist Warnstufe drei erreicht. Aktuell verschärft sich die Lage in Lehre und Wendhausen, wo das Wasser bis an die Häuser heranreicht.

In Lehre und Wendhausen spitzt sich die Hochwasserlage zu

Erste innerörtliche Straßen sind in Teilen überschwemmt. In Wendhausen steht das Wasser am gesamten nördlichen Rand der Ortslage auf etwa einem Kilometer bis direkt an die Wohnbebauung. Erste Keller sind vollgelaufen. „Die Böden sind aufgrund der Niederschläge der vorgegangenen Wochen stark gesättigt, sodass der Niederschlag unmittelbar zu einer Verschärfung der Hochwassersituation führt“, erklärte Marlena Heunecke, Leiterin der Hochwasservorhersagezentrale des NLWKN.

Die Bundesstraße 244 durch das Feuchtgebiet Drömling wurde bereits am Sonntagmittag zwischen Rühen im Kreis Gifhorn und Grafhorst im Kreis Helmstedt durch die Straßenmeisterei wegen großflächiger Überflutung gesperrt. Aller und Hochwasserentlaster sind über die Ufer getreten, teilte die Feuerwehr mit. Sie sei aber selbst nicht eingebunden. Die Helfer haben die Lage speziell in Hoitlingen und Bergfeld im Blick.

In Helmstedt hält kein ICE mehr

Die IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg werden zurzeit in beiden Richtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 45 Minuten. Die Halte Peine, Braunschweig Hbf und Helmstedt entfallen. Ersatzhalt ist dafür der Wolfsburg Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn berichtet. Die ICE-Züge zwischen Berlin und Hannover mit planmäßigem Zwischenhalt in Magdeburg und Braunschweig werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Magdeburg und Hannover umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 30 Minuten. Der Halt Braunschweig Hbf entfällt. Ersatzhalt ist auch hier der Wolfsburg Hauptbahnhof.

