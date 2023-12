Helmstedt. Sturm Zoltan fegte über den Landkreis Helmstedt: Umgestürzte Bäume, eine beschädigte Solaranlage und in Süpplingen liefen Keller voll.

Der Deutsche Wetterdienst hob auch am Freitag seine Unwetterwarnung für den Landkreis Helmstedt noch nicht auf. Bis in den frühen Morgen des Sonnabends müssen die Menschen mit Sturmböen um 65 km/h rechnen. Dort, wo es schauert, sind heftige Sturmböen bis zu einer Geschwindigkeit von 80 km/h möglich. Auch der Regen hält an und verschärft die Hochwasserlage. In Süpplingen hieß es bereits am Donnerstagabend „Land unter“, in Danndorf und Grafhorst stürzten Bäume auf die Straßen, in Flechtorf riss der Sturm Teile einer Photovoltaikanlage vom Dach.