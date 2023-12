Helmstedt. Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu Einbruchsversuchen in ein Schuhgeschäft in Königslutter und einen Einkaufsmarkt in Schöningen.

In einem Einkaufsmarkt in der Hoiersdorfer Straße in Schöningen haben unbekannte Täter die Glasfassung eines Fensters zerstört, um in den Markt zu gelangen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 4.50 Uhr. In das hinter dem Fenster befindliche Büro konnten die Täter nicht gelangen. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden, da sie von ihrem Vorhaben absahen und unerkannt geflüchtet sind. Die Polizei hofft nun auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Schöningen unter (05352) 9683-0.

Unbekannte Täter versuchen in Königslutter gewaltsam in ein Schuhgeschäft zu gelangen

Gewaltsam haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Schuhfachgeschäft in der Rottorfer Straße in Königslutter einzubrechen. Wie die Polizei schreibt, benutzten die Täter hierfür einen Gullideckel, mit dem sie zwischen 6 und 6.18 Uhr versuchten, den Glaseinsatz der Eingangstür zu zerstören. Dies gelang ihnen jedoch nicht, weswegen die Täter von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten. Wie hoch der entstandene Schaden an der Eingangstür ist, wird derzeit überprüft. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Königslutter, Rufnummer (05353) 9197-0.

red