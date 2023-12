Helmstedt. Der Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats ist auch einer der Generationen: Der 40-jährige Wiese folgt auf den 62-jährigen Krüger.

Da war er also nun, der Tag, an dem Joachim Krüger in den Ruhestand verabschiedet werden sollte. Kurz vor dem offiziellen Teil zeigte sich der Leiter des Polizeikommissariats Helmstedt am Mittwoch dann doch etwas aufgeregt, wie er gestand. „Der Chef einer so großen Dienststelle mit etwa 100 Beschäftigten zu sein, ist schon etwas Besonderes“, stellte er fest. Diese hatte der 62-Jährige seit 2021 geleitet. Zuvor war er Leiter des Kommissariats Königslutter, was rückblickend seine liebste Station gewesen sei. „Mein Baby“, wie er sagte. Und das, obwohl er erst gar nicht dort hin wollte.