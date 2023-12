Helmstedt. Der Helmstedter Verein für Kultur lädt zum Neujahrskonzert ins Brunnentheater ein. Unter anderem soll es armenischen Walzer geben.

Das Jahr 2024 wird mit einem Neujahrskonzert am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr musikalisch begrüßt. In diesem Jahr wird es allerdings nur ein Neujahreskonzert in Helmstedt geben, so der Helmstedter Verein für Kultur in seiner Mitteilung.