Helmstedt. Welche Geschenke lassen sich auch noch kurzfristig realisieren? Und was wünschen und schenken sich die Menschen im Kreis Helmstedt?

Weihnachtsgeschenke für alle Lieben in der Familie und im Freundeskreis zu besorgen, macht Arbeit. Einmal abgesehen davon, dass es manchmal auch an einer guten Idee mangelt. Wie hält es Pröpstin Katja Witte-Knoblauch mit Weihnachtsgeschenken? Sie sagt ganz offen: „Geschenke sind für mich Last und Lust zugleich. Last, weil sie Arbeit und Mühe machen. Lust, weil sie Ausdruck dessen sind, dass Menschen einander wichtig sind.“