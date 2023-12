Helmstedt. Durch die anhaltende Krise gehörte die Ukraine zu den Haupteinsatzgebieten. Mit Problemen ist dort gerade eine Hilfslieferung angekommen.

Optimistisch blicke die Deutsche Kleiderstiftung mit Stammsitz in Helmstedt in die Zukunft. Auch in diesem Jahr habe sie erfolgreich Not und Armut bekämpft, wird in einer Bilanz mitgeteilt. Die Hilfsorganisation sammelte und verteilte demnach Kleider- und Schuhspenden national sowie international.