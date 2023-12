Helmstedt/Lauingen. Die Bundesregierung will bei den Bauern sparen. Landwirte auch aus dem Landkreis Helmstedt demonstrierten daraufhin in Berlin.

„Ich wollte eigentlich ganz entspannt in aller Ruhe mit der Familie Weihnachten feiern, doch dann kommt sowas. Ich habe wirklich die Nase voll.“ Hendrik Schünemann ist Landwirt in der Samtgemeinde Velpke. Am Montag trieb es ihn ans Steuer eines seiner Schlepper, um an einer Demonstration in Berlin teilzunehmen. Es ging und geht gegen Pläne der Bundesregierung. Weil die ein 60-Milliarden-Loch schließen muss, sollen die Landwirte in Deutschland künftig Kfz-Steuern auf ihre Schlepper, Anhänger und Landmaschinen zahlen. Außerdem will die Regierung die Agrardieselrückvergütung streichen.