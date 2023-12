Helmstedt. Eine Musikinitiative hat mit Partys Spenden für Kinder gesammelt und der Stiftung Johannes Waisenhaus gegeben. Wer dahinter steckt.

Vor Freude eine flotte Sohle auf Parkett legen konnten die Mitglieder der Johannes Waisenhaus Stiftung kürzlich im übertragenen Sinne, als sie eine Spende von einer privaten Musikinitiative in Höhe von 1.000 Euro erhielten. Das schreibt die Stadt Helmstedt in einer Pressemitteilung. Mirko Marhenke und Andreas „Fracko“ Frackowiak überreichten demnach den Spendenscheck an den Stiftungsvorsitzenden und Ersten Stadtrat Henning Konrad Otto.

2019 wurde die „Mountain Soul Night“ von den beiden Schecküberbringern ins Leben gerufen, heißt es weiter. Sie ziehe mittlerweile Gäste aus ganz Deutschland an. Während der Corona-Pandemie sei die Live-Musik kurzerhand über Streamsins Internet verlegt worden. „So konnten wir trotzdem gemeinsam zusammen sein“, wird Mirko Marhenke zitiert. Bei den Veranstaltungen, zu denen der Eintritt frei sei, hätten die Organisatoren Spenden für gute Zwecke gesammelt. „Das Helmstedter Tierheim, die Kinderhospizarbeit, der Verein Rückenwind und die Tafel sind unter anderem bereits Spendenempfänger gewesen“, erzählt „Fracko“.

Neben den Soulpartys wurde nun ein weiteres Partykonzept ausprobiert, wird in der Pressemitteilung erklärt. Mit einer 80-er-Jahre-Fete, die im November gestartet sei, habe ein beachtlicher Spendenbetrag gesammelt werden können. „Auch unsere Gast-DJs, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen, legen unentgeltlich auf und unterstützen damit den Charity-Gedanken“, wird Marhenke zitiert.

Mit Spenden der Partys in Helmstedt kann die Stiftung Zuschüsse zu Schulmaterialien und Klassenfahrten finanzieren

Als Spendenempfängerin sei die Stiftung Johannes Waisenhaus ausgewählt worden, die bedürftigen Kindern aus dem Gebiet der Stadt und des Landkreises Helmstedt Zuwendungen zukommen ließe. „Die Stiftung gewährt beispielsweise Zuschüsse für Schulmaterialien, Klassenfahrten und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Weihnachtszuwendungen“, erklärt der Stiftungsvorsitzende Henning Konrad Otto laut Mitteilung. Um diese Zuwendungen gewähren zu können, sei die Stiftung auf Spenden angewiesen.

„Wir agieren nach dem Motto „Tu Gutes und sprich darüber“, wird Mirko Marhenke zitiert. Er hoffe, damit auch weitere Menschen zu einer Spende anregen zu können.

Die Stiftung ist berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen, schreibt die Stadt weiter. Für Fragen rund um die Stiftung Johannes Waisenhaus steht die städtische Mitarbeiterin Nancy Almes zur Verfügung, und zwar telefonisch unter (05351) 172134 oder per E-Mail an nancy.almes@stadt-helmstedt.de.

red