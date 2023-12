Königslutter. Die vierten Klassen der Driebeschule bekamen Besuch von unserer Zeitung. Die Grundschüler waren ziemlich gut vorbereitet.

Boah, hatten die viele Fragen. Am Montag besuchte ein Reporter der Helmstedter Nachrichten die vierten Klassen der Grundschule Königslutter, Driebeschule. Fünf Klassen in einem Jahrgang. Ganz schön viele Kinder, und die hatten noch viel mehr Fragen an den Reporter. In zwei Gruppen durften die Mädchen und Jungen sie alle loswerden. Und weil sie auch wissen wollten, woher die Zeitung all ihre Nachrichten bekommt, holte sich der Reporter Hilfe per Telefon. Thomas Figge von der Pressestelle der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt beantwortete geduldig die Fragen der schon etwas größeren kleinen Leute. Spannend.