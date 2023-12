Helmstedt. In den vergangenen Wochen kamen viele im Kreis Helmstedt schon bei zahlreichen Weihnachtsfeiern zusammen. Wir zeigen ein paar Eindrücke.

Bornum: Stets gut besucht ist die vom Ortsrat Bornum organisierte Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren. Mehr als 90 Gäste und Akteure seien dieses Mal laut Mitteilung im Saal des Lindenhofs begrüßt worden. Sie genossen das vielfältige Programm.

Seniorenweihnachtsfeier im voll besetzten großen Saal des Lindenhofs in Bornum. © FMN Niedersachsen | Privat

Ortsbürgermeiser Hans-Joachim Scherenhorst gab nach einer Vorführung der Kindergartenkinder einen Überblick zu den Geschehnissen im Ort und in der Verwaltung. In seinem Rückblick verwies er unter anderem auf die gelungene 888-Jahrfeier unter der Organisation des Turn- und Sparclubs sowie auch auf die gut sortierte- und geführte Lesestube. Besinnliche Weihnachtsstimmung verbreitete anschließend der Bornumer Geschichtenerzähler „Murmur Silberzunge“ mit Gedichten und Mythen aus der Region.

Ein eigens für die Weihnachtsfeier gegründeter Shanty-Chor des Bornumer Stammtischs „Freitag der 13.“ vertonte maritime Gesänge mit kräftigen Matrosen-Gesang und mit instrumentaler Begleitung durch die Band „Elm-Rock“. Abschließend tauchten die Besucher in Bornums Geschichte ein, und Kirstin Buchheister präsentierte neue Impressionen aus dem Foto-Archiv des Geschichtsvereins Dä Born. Mit dem gemeinsamen Singen endete der unterhaltsame Nachmittag.

In vielen DRK- Einrichtungen im Kreis Helmstedt weihnachtete es schon sehr

Kreis Helmstedt: Auch in den einzelnen Einrichtungen des DRK Kreisverbands Helmstedt weihnachtete es in den vergangenen Wochen schon sehr, wie Ellen Feldkeller vom DRK berichtete. So unterstützten die Bewohner in den Pflegeheimen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Schmücken. Beim betreuten Wohnen wurde die Dekoration kurzerhand selbst gebastelt, und die Kinder backen fleißig Plätzchen.

In den einzelnen Einrichtungen des DRK Helmstedt weihnachtet es schon sehr. Die Bewohner des betreuten Wohnens basteln ihre Dekoration selbst. © DRK Kreisverband Helmstedt | Privat

Im DRK-Kindergarten Warberg war der Nikolaus zu Besuch, sehr zur Überraschung der Kinder. Sie freuten sich über kleine Geschenke.

Ehemalige Mitarbeiter der Verwaltungen Helmstedt und Büddenstedt feiern gemütlich

Stadt Helmstedt: Traditionell lädt Bürgermeister Wittich Schobert in der Vorweihnachtszeit ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu einer gemeinsamen Feier ein. Auch in diesem Jahr gab es eine gemütliche Frühstücksrunde in den Räumlichkeiten der Awo auf dem Schützenwall. Rund 35 Ehemalige aus den Verwaltungen Helmstedt und Büddenstedt nahmen hieran teil.

Bürgermeister Schobert berichtete den Teilnehmenden von den aktuellen Planungen und Vorhaben in der Stadt Helmstedt ein und ging auch auf die Personalsituation im Rathaus ein und erläuterte, dass die Stadt Helmstedt in diesem Jahr sehr viele neue Mitarbeitende eingestellt habe.

Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert hat in der Vorweihnachtszeit ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu einer gemeinsamen Feier eingeladen. Wittich Schobert (rechts) mit den ältesten Teilnehmenden Renate Loos und Günther Gollmer. © Stadt Helmstedt/Mario Schrader | Privat

Renate Loos, langjährige Mitarbeiterin der Stadtkasse, und der frühere Schulhausmeister der Grundschule Lessingstraße, Günther Gollmer, erhielten als älteste Teilnehmende jeweils einen Blumenstrauß. Renate Loos ließ es sich nicht nehmen, einige Worte an die Versammelten zu richten und überreichte selbstgebastelte und beschriebene Weihnachtsgrüße. Bei Kaffee und Brötchen ging es dann zurück in die gemeinsam verbrachte Zeit im Rathaus. Dabei wurden viele Anekdoten und Geschichten ausgetauscht.

Sportlich ging es beim Vorweihnachtstraining des MTV Schöningen zu

Schöningen: Mehr als 140 Kinder und Jugendliche waren begeistert vom Vorweihnachtstraining des MTV Schöningen. Es gab ein abwechslungsreiches Trainings- und

Präsentationsangebot. Erstmals zeigten die Boxer öffentlich einige Sparringswettkämpfe, und die Turnerinnen und Turner führten schwungvolle und akrobatische Flickflacks und Salti auf.

Kinder und Jugendliche waren begeistert vom Vorweihnachtstraining des MTV Schöningen, das mit einer Bescherung endete. © MTV Schöningen | Privat

Mutter- und Kinderturner nutzten mit Spaß und großer Freude die umfangreich platzierten Parcours mit vielen Sportgeräten. Die Leichtathleten boten unter fachlicher Anleitung Trainingseinheiten im Sprint- und Hürdenlauf und im Weitsprung an. Tennisspielen wurde mit kindgerechten und reichlich vorhandenen Trainingsequipment intensiv trainiert. Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte honorierten den vorweihnachtlichen Trainingsfleiß mit

reichlich Beifall.

Die Bescherung durch den mit einem großen Jutesack einmarschierten Weihnachtsmann beendete die vorweihnachtliche Trainingseinheit. Unterstützt wurde das vorweihnachtliche Training durch die „Treuhandstiftung Zukunft Sport“ des Kreissportbundes Helmstedt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red/sar