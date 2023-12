Helmstedt. Der Einbruch in den Kiosk geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Polizei Helmstedt bittet Zeugen, sich zu melden.

Unbekannte sind zwischen 20.15 Uhr am Sonntagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen in einen Kiosk in der Straße Gröpern e Helmstedt ingebrochen, teilt die Polizei Wolfsburg mit. Die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe des Kiosks. Dann stahlen die Unbekannten Waren mit einem Wert in vierstelliger Höhe, berichtet die Polizei weiter.

Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Polizei hofft darauf, dass die Einbrecher bei ihrer Tat beobachtet wurden und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210.

red