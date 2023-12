Helmstedt. Seit 30 Jahren stellt der 84-Jährige feinste Kunst aus Holz her. Das verkauft er auf dem Helmstedter Weihnachtsmarkt.

Die Helmstedter Motive sind der Renner an seinem Stand: das Rathaus, der Hausmannsturm und das Türkentor – alle in einem Schwibbogen vereint. Natürlich gibt es sie auch einzeln. Hergestellt hat die weihnachtliche Dekoration Günter Klatt. Und der macht das schon locker 30 Jahre. Angefangen habe alles mit einem Schwibbogen aus dem sächsischen Seifen. Ein kleines Kunstwerk, das sich der heute 84-Jährige durchaus selber zutraute. Zu Recht, wie sich herausstellen sollte, denn seine Schwibbögen und all die anderen hübschen Dekostücke, teilweise filigran, aber alle bis zur Vollendung detailverliebt. Wir haben den Kunsthandwerker zusammen mit seiner Enkelin Xenia in Hütte zwei auf dem