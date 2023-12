Grasleben. Im Rathaus Grasleben wurden Päckchen für die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben. Dabei gab es auch einen Abschied.

Zum 19. Mal wurde das Rathaus der Samtgemeinde Grasleben zur Abgabestelle der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Dabei sind 201 Pakete zusammengekommen, berichtet die Samtgemeinde in einer Pressemitteilung.

Rund 100 Kinder der Grundschule Grasleben besuchten demnach das Rathaus zur Geschenkeübergabe und brachten ihre Pakete persönlich vorbei. Befüllt wurden die Päckchen der Mitteilung zufolge mit allerlei Dingen, die Kinder gebrauchen können und glücklich machen: Schokolade, Buntstifte, Hefte, Handschuhe, Schals und Socken sind nur einige Beispiele.

Der Allgemeine Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters Christian Freitag und die zuständige Samtgemeindeangestellte Annika Viedt hätten sich bei allen bedankt, die einmal mehr mit vollem Eifer mitgeholfen hätten, um Kinder – die es sich sonst nicht leisten könnten – eine Freude zu bereiten.

Die Weihnachtsdamen waren zum letzten Mal bei „Weihnachten im Schuhkarton“ in Grasleben dabei

Neben den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Grasleben hätten auch in diesem Jahr wieder viele engagierte Einzelpersonen sowie die sogenannten „Weihnachtsdamen“ fleißig Päckchen gepackt. Die bemerkenswerte Frauengruppe aus Grasleben strickte, bastelte und sammelte erneut das ganze Jahr über kleine Geschenke, um so vielen Kindern wie nur möglich eine Freude machen zu können, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Leider hätten sie das in diesem Jahr zum letzten Mal getan. Die Weihnachtsdamen gehen in den wohlverdienten Ruhestand, wird erklärt. Bei Kaffee und Kuchen hätten die Damen die vergangenen 20 Jahre mit Christian Freitag Revue passieren lassen. Dieser habe sich mit einem Präsent bedankt und die Kinder der Grundschule Grasleben hätten ihren Dank mit einem besonders lauten Applaus ausgedrückt. „Vielen Dank für so viel Engagement!“, schreibt die Samtgemeinde Grasleben.

So seien insgesamt 201 Pakete zur offiziellen Sammelstelle in die St.-Thomas-Gemeinde nach Helmstedt gegangen. Neben den Päckchen habe sich die Nächstenliebe auch in Form von Geldspenden gezeigt. Es sei ein Zeichen dafür, dass die Menschlichkeit auch in dieser schweren Zeit nicht zu kurz komme.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not.

red