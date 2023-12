Schöningen. Gastwirt Patrizio Principale bringt Leben ins Schöninger Schloss: Seine Party im Saal wird zur Zeitreise für Disco-Freunde.

Der Weihnachtsgassenhauer aus den 80er Jahren war unvermeidbar: Last Christmas. Pflichtprogramm, sozusagen als musikalische Manifestation des Trotzes: Es ist Weihnachten. Warum also nicht auch in diesen Tagen feiern, vielleicht gar erst recht. Im Palas des Schlosses Schöningen fand am Samstagabend bis in den frühen Sonntagmorgen die 12. Auflage der Christmasparty statt.