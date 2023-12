Königslutter. Krippenausstellung, Kinderliedersingen, Poffertjes: In Königslutter wird Weihnachten gefeiert, wie es der Stadttradition entspricht.

Es wäre das 20. Mal gewesen, dass Herbert Rupprecht seine Krippensammlung aus mehr als 40 Ländern zeigt: Wäre nicht Corona dazwischen gekommen. So muss das Jubiläum noch ein paar Jahre warten. Das schmälerte den Stolz des Krippensammlers, der Jahr für Jahr seine schönsten Stücke in der Stadtkirche in Königslutter zeigt, aber in keinster Weise. Eines der größten Schmuckstücke: „Diese Krippe hat meine Enkelin in einem Müllcontainer gefunden.“ Rupprecht zeigt auf ein recht großes Exemplar aus Holz. Er hat es restauriert und neue Figuren hineingestellt.