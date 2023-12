Lehre. Tierschutzvereine haben es mit immer häufiger mit schwer kranken Tieren zu tun. Liegt es an den stark gestiegenen Tierarztkosten?

Brigitte Babic, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Lehre, ist eigentlich unermüdlich, wenn es um ihre tierischen Schützlinge geht. Aber in diesen Tagen weiß sie manchmal einfach nicht mehr weiter. „Wir haben noch nie so viele schwerstkranke Tiere gehabt wie in diesem Jahr.“