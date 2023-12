Schöningen. Bis Sonntag herrscht auf dem örtlichen Marktplatz ein weihnachtliches Treiben bei einem bunten Rahmenprogramm der Werbegemeinschaft.

Der Weihnachtsmarkt in Schöningen ist eröffnet. Kurz und knapp erledigten das am Donnerstagabend mit leichter Verspätung der Vorsitzende der Schöninger Werbegemeinschaft, Frank Schulze, und Schöningens Bürgermeister Malte Schneider. Da war schon richtig was los auf dem Marktplatz. Schneider kam direkt aus der planmäßig letzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr. Planmäßig, denn das Gremium muss nachsitzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Bis einschließlich Sonntag geht es nun schwer weihnachtlich auf dem Marktplatz zu. Und das hat die Stadt dem Engagement der Werbegemeinschaft zu verdanken.