Helmstedt. Gesichter des Weihnachtsmarktes: Seit 15 Jahren sieht Gundula Pfeiffer regelmäßig auf dem Markt, diesmal in Bude Nummer 2.

Weihnachten, sagt Gundula Pfeiffer aus Grasleben, ist ein schönes Fest für die Familie. Ganz unbeteiligt an eben dieser Schönheit ist sie nicht. Seit 15 Jahren trifft man die heute 64-Jährige mit lauter von Hand gefertigten Sachen in einer der Hütten auf dem Weihnachtsmarkt in Helmstedt. Diesmal bietet sie ihr Gestricktes, Genähtes und Süffiges aus Hütte 2 heraus an.