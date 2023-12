Wendhausen. Ebenfalls im nächsten Jahr soll der Bebauungsplan für den historischen Ortskern Wendhausens vorliegen, hieß es in der Ratssitzung.

Wie geht es in Wendhausen weiter mit der Böschungssanierung am Sportplatz und dem Aufstellen eines Bebauungsplanes für den historischen Ortskern? Beide Projekte, so wurde es auf der Ortsratssitzung am Montag kommuniziert, könnten im kommenden Jahr vollendet werden.