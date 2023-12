Helmstedt. Rund um das dritte Adventswochenende finden in Schöningen, Königslutter und Warberg festliche Märkte statt. Das steht auf dem Programm.

Am Donnerstag ist es soweit: In Schöningen wird der Weihnachtsmarkt rund um die Wassermaid eröffnet. Aber auch Königslutter freut sich auf den Adventsmarkt, der ab Freitag rund um die Stadtkirche stattfindet. Und auf der Burg Warberg wird am Wochenende ebenfalls zum Besuchermagneten Weihnachtsmarkt eingeladen. Darauf können sich Besucher am dritten Adventswochenende freuen.