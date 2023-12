Helmstedt. Der 20-Jährige wird verdächtigt, einen Terroranschlag in Niedersachsen geplant zu haben. Noch Ende dieser Woche soll er abgeschoben werden.

Der 20-jährige islamistische Gefährder, der einen möglichen Terroranschlag in Hannover geplant hat, soll in den Irak abgeschoben werden. Das berichtet zunächst der NDR.

Der Iraker, der am 21. November in Helmstedt in Gewahrsam genommen wurde und in Sachsen-Anhalt wohnte, arbeitete bei einem Logistikunternahmen im Kreis Helmstedt. Noch Ende dieser Woche soll der Gefährder in seine Heimat gebracht werden, berichtet der NDR weiter. Erst im November war sein Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden.

Generalbundesanwalt hat Abschiebung des Gefährders bereits zugestimmt

Wie ein Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamtes dem NDR mitteilte, befindet sich der 20-Jährige weiterhin auf Grundlage gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen im polizeilichen Gewahrsam. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe habe der Abschiebung des Irakers bereits zugestimmt.

Mehr zu dem möglichen Terroranschlag des Irakers lesen Sie hier:

red