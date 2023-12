Königslutter. 14 Kliniken für Psychiatrie und Psychosomatik haben eine Initiative für beschützte Stationen gegründet. Ziel: Wissen bündeln.

Gemeinsam mit Teilnehmern aus 14 Kliniken für Psychiatrie und Psychosomatik in Niedersachsen waren auch Vertreter des Awo-Psychiatriezentrums Königslutter im Wahrendorff-Klinikum Sehnde/Köthenwald nahe Hannover dabei, als gemeinsam der Beschluss gefasst wurde, ein wegweisendes Pflegenetzwerk für beschützte Stationen ins Leben zu rufen. Weitere Einrichtungen, so heißt es in der Mitteilung, sind eingeladen, sich dieser Initiative anzuschließen. Im Frühjahr soll die konstituierende Sitzung stattfinden.