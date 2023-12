Helmstedt. Die Initiative Helfende Hände Helmstedt organisierte eine Weihnachtsfeier für 150 Kinder. Damit soll die Integration gestärkt werden.

Punsch, Kekse, Musik und der Weihnachtsmann: Die Initiative Helfende Hände Helmstedt lud zur integrativen Weihnachtsfeier ein. Den Einkauf und Aufbau am Tag zuvor erledigten die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen. Unterstützt wurden sie tatkräftig von sechs ukrainischen Frauen, so die Initiative in ihrer Mitteilung.

Kinder konnten basteln, malen und naschen

Um 16 Uhr ging es für die 150 Kinder mit einem gemeinsamen Lied los. Im Anschluss konnten die Kinder Holzfiguren für den Weihnachtsbaum, Butterkekshäuser und Domino-Züge basteln. Zudem konnten Glitzertattoos angefertigt werden. Außerdem gab es einen Stand mit frischem Popcorn und Zuckerwatte. Zwischendurch wurde immer wieder gesungen, um den Weihnachtsmann anzulocken. Beim Besuch des Weihnachtsmannes erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk, so die Mitteilung weiter. Die weihnachtliche Aktion wurde durch Spenden finanziert. Unter anderem spendete das Unternehmen Avacon und die Stadt Helmstedt, so die Mitteilung abschließend.

Kinder mit verschiedenen ethnischen Hintergründen kamen bei der Weihnachtsfeier zusammen. © FMN | Sinja Rüger

red