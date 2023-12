Bornum. 30 Kinder und Jugendliche kamen zu den Bienentagen, mit welchen das Interesse der Kinder im Dorf für die Umwelt geweckt werden soll.

Wildbienen waren das Thema beim Imkertag in Bornum: Die Imkerinnen Annette Berndt und Antje Warlich hatten zu Beginn der Adventszeit in eine Scheune zu einer Informations- und Bastelveranstaltung eingeladen. Rund 30 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis zwölf Jahren kamen zu diesem dritten Bornumer Imkertag, hatten großen Spaß und fanden außerdem den Einblick über das Bienenleben lehrreich, so der Veranstalter in seiner Mitteilung. Die Imkerinnen erklärten kindgerecht die wichtigsten Unterschiede zwischen Wild- und Honigbienen.