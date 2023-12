Schöningen. In Schöningen werden in der St.-Lorenz-Kirche Mozarts Krönungsmesse und das Violinkonzert zuhören sein. So kommen Sie an Karten.

Zum Neujahrskonzert lädt der Verkehrsverein Schöningen in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Vincenz und St. Lorenz am 1. Januar ein. Los geht es um 17 Uhr in der beheizten St.-Lorenz-Kirche in Schöningen.

red