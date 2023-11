Königslutter. Zur Zeit des Nationalsozialismus brannten auch auf dem Königslutteraner Marktplatz Bücher. So wurden die Beweise dafür gefunden.

Wenn von Bücherverbrennungen während der Nazi-Zeit in Deutschland die Rede ist, sind gemeinhin die Geschehnisse des 10. Mai 1933 gemeint. Doch auch davor und danach wurden im Rahmen der Nazi-Kampagne „Wider den undeutschen Geist“ Bücher verbrannt. So auch am 14. Mai 1933 in Königslutter. Daran erinnert nun eine Gedenktafel, die am Dienstag im Rahmen kleinen Zeremonie enthüllt wurde.