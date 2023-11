Ostingersleben. Sieben Schafe wurden Anfang November auf einer Weide in Ostingersleben gerissen. Es war ein Wolf. Aber war es erneut GW2231m?

Es könnte ein Wolf gewesen sein, so lautete die erste Einschätzung. In der Nacht vom 5. auf den 6. November waren sieben Kamerunschafe auf einer Weide in Ostingersleben, also nur rund zehn Kilometer Luftlinie von Helmstedt entfernt, gerissen worden. Einige der Tiere mit einem gezielten Kehlbiss. Eine Mitarbeiterin des Wolfskompetenzzentrums in Iden war gleich nach der Meldung des Vorfalls am 7. November zu Familie Kruk gefahren, um eine Begutachtung vorzunehmen. Dabei wurden sieben getötete Schafe dokumentiert und Proben für eine DNA-Analyse genommen. Deren Untersuchung lieferte zumindest ein klares Ergebnis: Es war ein Wolf.