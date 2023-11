Lehre. In Lehre hat sich die Energie-Genossenschaft „Bürgerenergie Schunter“ gegründet. Sie kann zum Beispiel Photovoltaikanlagen betreiben.

Aus der Idee einer bürgernahen Energieversorgung entwickelte sich in der Einheitsgemeinde Lehre innerhalb von 18 Monaten der Wunsch, eine Genossenschaft zu gründen. Und nun ist sie Realität, die Genossenschaft „Bürgerenergie Schunter“. Am Samstag fand im Ratssaal in Lehre die Gründungsversammlung statt.