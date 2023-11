Mackendorf. Ältere Bewohner haben den Wunsch geäußert, die Gefallenen namentlich zu erwähnen. So lief die Einweihung ab.

Nun gibt es auch in Mackendorf eine Gedenktafel mit den Namen all der Einwohner, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren haben. Am Donnerstag wurde die auf Initiative von Ortsheimatpfleger Heinz-Dieter Schulze erstellte Erinnerung an die Gefallenen von der Helmstedter Firma Naturstein Richter GmbH am Ehrenmal auf dem Mackendorfer Friedhof angebracht.