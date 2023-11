Helmstedt. Um Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen, erzählen junge Leute Schülern von ihren Berufen. Wie genau das aussieht, lesen Sie hier.

Das Handwerk braucht Nachwuchs. Deswegen sind im Landkreis Helmstedt nun junge Auszubildende unterwegs, um Schülerinnen und Schülern von ihren Berufen zu erzählen und sie so für das Handwerk zu begeistern. Sie sind Ausbildungsbotschafter. Ihre ersten Auftritte hatten sie vor dem zehnten Jahrgang der Lademann Realschule in Helmstedt. Wie diese gelaufen sind, erzählten die jungen Leute bei einem Pressetermin in der Aula der Schule.