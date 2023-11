Schöningen. Johann Voß und Matthias Wesche stellen ihr gemeinsames Programm im Brauhof 12 in Schöningen vor.

Liedermacher Johann Voß und Sänger sowie Gitarrist Matthias Wesche verbindet eine Weltsicht, die auf friedliche Lösungen von Konflikten setzt. Nun haben sie ein gemeinsames Programm mit Liedern und Gedichten erstellt.

Auf Einladung des Kunstfördervereins Schöningen bringen Johann Voß und Matthias Wesche in den Räumen der Galerie am Brauhof 12 neben bekannten Liedern aus der Friedensbewegung (Sag mir, wo die Blumen sind, Blowing in the wind) auch Gedichte zu Gehör, die aktuelle Schändlichkeiten thematisieren. Das schreibt der Kunstförderverein in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind freiwillig und gehen an die örtliche Flüchtlingshilfe.

red