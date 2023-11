Helmstedt. Redakteur Markus Brich über eine verpasste Chance im Bauausschuss des Landkreises Helmstedt.

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am Thema Gewerbegebiet Scheppau ist groß. Sonst wären wohl kaum zwei Dutzend Zuhörer in die Sitzung des Bauausschusses gekommen. Dass diese Fragen zum Zwischenbericht der Machbarkeitsstudie erst stellen können, wenn dieser von den Referenten vorgestellt wurde, liegt auf der Hand. Dass Ausschussvorsitzende Dorothea Dannehl (CDU) solche im zeitlichen Anschluss an den Vortrag nicht zuließ, entspricht der Geschäftsordnung und war insofern legitim.