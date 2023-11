Lehre. Zur Emotionalität beigetragen haben die Parfocehornbläser aus Wolfsburg. So verlief der Gottesdienst.

Stimmungsvoll und emotional – die Hubertusmesse am Sonntag in der Heilig-Kreuz-Kirche in Lehre ging den mehr als 100 Besuchern nahe. Durch den Gottesdienst führte Vikarin Rika Hartmann, eingeladen hatte die evangelische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode.