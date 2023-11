Helmstedt. Passt ein Veteranentag in die heutige Zeit? Wir haben mit verschiedenen Menschen in Helmstedt gesprochen.

In diesen Tagen sind Mitglieder des Vereins Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs, um Spenden zu sammeln. Gelder für die Pflege der Kriegsgräberstätten, für Vermisstensuche, für Erinnerungskultur, denn der Verein hat einen Bildungsauftrag. Es geht wider das Vergessen der Geschehnisse, und das in einer kriegerischen Zeit. Passt da ein Veteranentag, wie ihn die Ampel auf Bundesebene einführen will, ins Bild? Wir haben die Sammler in der Neumärker Straße getroffen und weitere Menschen angesprochen. In einer Sache sind sie sich einig: Ja, der Veteranentag ist angebracht.