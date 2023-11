Lehre. Grenzüberschreitendes Verhalten in deutschen Kindertagesstätten häuft sich. Was das Schutzkonzept beinhaltet, lesen Sie hier.

Kinder haben ein Recht darauf, sich in pädagogischen Einrichtungen sicher zu fühlen. Als formale Grundlage, so fordert es der Gesetzgeber, sollte dazu ein Kinderschutzkonzept dienen. Am Beispiel der Gemeinde Lehre wollen wir darstellen, wie solch ein Kinderschutzkonzept erarbeitet wird und was es beinhaltet.