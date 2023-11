Königslutter. 33 Prozent der Haushalte aus Königslutter, Bornum und Lauingen müssen sich für Glasfaser entscheiden, damit der Ausbau starten kann.

In der Kernstadt von Königslutter sowie in den Ortsteilen Bornum und Lauingen ist geplant, ein Glasfasernetz für schnelles Internet zu bauen. Zunächst einmal muss nun geklärt werden, wie groß das Interesse an einem Anschluss an das so genannte Breitband-Netz ist. Sollten sich mindestens 33 Prozent der in Frage kommenden 5200 Haushalte dafür entscheiden, würde das Unternehmen Deutsche Glasfaser im nächsten Frühjahr mit den Bauarbeiten beginnen.